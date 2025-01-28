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Российские силы взяли под контроль поселок в Харьковской области

12:32, 28.01.2025
Российские силы взяли под контроль поселок в Харьковской области
Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.

— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области, — говорится в заявлении ведомства.

Российские силы также нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области. В результате были уничтожены два склада боеприпасов.

Накануне Минобороны сообщило об успешном освобождении населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.

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