Российские силы взяли под контроль поселок в Харьковской области
Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.
— В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная Харьковской области, — говорится в заявлении ведомства.
Российские силы также нанесли поражение подразделениям шести украинских бригад в различных районах Харьковской области. В результате были уничтожены два склада боеприпасов.
Накануне Минобороны сообщило об успешном освобождении населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области.
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