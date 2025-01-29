В Казани попрощались с экс-главой Ростехнадзора Поволжья Борисом Петровым

Фото: Динар Фатыхов

В Казани попрощались с экс-главой Ростехнадзора Поволжья, бывшим министром экологии Татарстана Борисом Петровым. Траурная церемония прошла в театре им. Г. Кариева.

— Это человек, который всегда был открыт, был настоящим реформатором. Всегда был готов поделиться своим богатым опытом. Был верен своей профессии. Более 30 лет отдал природоохранному направлению, — сказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

Борис Петров знал всех своих сотрудников, был душой коллектива, подчеркнул первый замминистра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

— Мы потеряли великого человека, который вложил всего себя, посвятил свою жизнь Татарстану, Российской Федерации. Его труд мы можем ежедневно наблюдать в промышленности, в экологии. Сколько благодаря ему, его команде было сохранено жизней, просто тяжело представить, — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, о смерти Бориса Петрова стало известно 27 января. По информации «Реального времени», ранее он перенес сложную операцию на сердце в одной из клиник Татарстана.

— Операция прошла успешно, Борис Германович очнулся. Три дня назад разговаривал, был в хорошем настроении, общался с близкими. Но потом неожиданно скончался, — рассказали источники, близкие к окружению Петрова.