Татарстан попал в число регионов, где необходимо увеличить численность занятых

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число 37 регионов России, где необходимо увеличить численность занятых для обеспечения потребностей экономики до 2030 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам министра, наибольший вызов в плане увеличения численности занятых стоит перед Московской областью, Москвой, Ставропольским краем, Ростовской областью, Краснодарским краем, а также Татарстаном и Пермским краем.

Котяков отметил, что наибольшее количество специалистов требуется привлечь в обрабатывающее производство, транспортировку и хранение, индустрию гостеприимства, профессиональную деятельность и науку. Внутри производственных отраслей наблюдается рост потребности в квалифицированных рабочих и IT-специалистах. Особо востребованными станут механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники и слесари-инструментальщики.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Среди специалистов высшей квалификации, по прогнозам, вырастет потребность в разработчиках программного обеспечения, врачах, инженерах, специалистах по базам данных и сетям, архитекторах и проектировщиках.

Ранее Котяков заявил, что две трети потребностей российского рынка труда в ближайшие пять лет будут приходиться на специалистов со средним профессиональным образованием.

Рената Валеева