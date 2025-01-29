В ближайшие пять лет будут необходимы специалисты со средним профобразованием

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Две трети потребностей российского рынка труда в ближайшие пять лет будут приходиться на специалистов со средним профессиональным образованием (СПО), заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Остальная треть — это специалисты с высшим образованием, отмечает ТАСС.

— В перспективе ближайших 5 лет две трети потребности рынка труда — это люди со средним профессиональным образованием. Треть потребности составляют специалисты с высшим образованием, — подчеркнул министр.

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Рената Валеева