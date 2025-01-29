Новости общества

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

06:51, 29.01.2025
В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты
Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани в 0.55 ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Позже ограничения были сняты в 2.35. На запасные аэродромы приземлились три самолета, которые летели в столицу Татарстана.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также