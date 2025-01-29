В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты
В аэропорту Казани в 0.55 ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Позже ограничения были сняты в 2.35. На запасные аэродромы приземлились три самолета, которые летели в столицу Татарстана.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.
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