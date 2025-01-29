В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

В аэропорту Казани в 0.55 ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Позже ограничения были сняты в 2.35. На запасные аэродромы приземлились три самолета, которые летели в столицу Татарстана.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.



Анастасия Фартыгина