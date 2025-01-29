МЧС предупреждает об угрозе атаки БПЛА в Татарстане
МЧС объявило о возможной угрозе атак беспилотными воздушными судами в Татарстане и призвало жителей соблюдать бдительность. Сообщение об этом появилось в официальном приложении ведомства.
— Опасность атаки беспилотными воздушными судами в Татарстане. Будьте бдительны, — говорится в сообщении ведомства. — Телефон экстренных служб 112.
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