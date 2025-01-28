КАМАЗ запустил серийное производство нового тягача КАМАЗ-65955

Фото: Максим Платонов

Автомобильный завод КАМАЗ начал серийное производство седельного тягача КАМАЗ-65955. Первые опытные экземпляры этой модели были собраны еще в середине прошлого года, и теперь компания предложила новые грузовики для эксплуатации в составе автопоезда с прицепом. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

Новая модель оснащена мощным 560-сильным двигателем, обновленной трансмиссией и раздаточной коробкой. В зависимости от потребностей, КАМАЗ-65955 может быть укомплектован как электрогидроусилителем руля, так и двухконтурным гидроусилителем.

Дополнительно была усилена задняя подвеска, что значительно повышает надежность и грузоподъемность тягача. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечивает улучшенную плавность хода и устойчивость автомобиля.

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

По словам Артема Осипова, заместителя начальника отдела анализа эффективности сборки автомобилей КАМАЗ, конструкция нового тягача схожа с полноприводным самосвалом КАМАЗ-65952, однако КАМАЗ-65955 предназначен именно для работы в качестве тягача.

— Самой трудоемкой операцией оказалось крепление раздаточной коробки — пришлось даже на 18 минут остановить конвейер. По предложению группы специалистов, сопровождавших процесс, в конструкторскую документацию были внесены корректировки. После замены формы кронштейна и установки узла с опытным вариантом крепления удалось уложиться в такт конвейера. По итогам этой работы был также заменен поручень для подъема на раму автомобиля, появилось новое решение по креплению трубки охладителя. Работа по повышению технологичности сборки продолжается, — рассказал Артем Осипов.

На грузовиках КАМАЗ поколения К5 появился умный голосовой помощник, что делает их первыми российскими автомобилями с функцией голосового управления. Водители смогут использовать голосовые команды для управления климатической системой, запрашивать текущие параметры автомобиля и управлять мультимедиасистемой.

Анастасия Фартыгина