Ущерб от мошенничества блогера Аяза Шабутдинова превысил 57 млн рублей
Ущерб, причиненный незаконными действиями блогера Аяза Шабутдинова, составил более 57 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
— В прокуратуру Центрального административного округа [Москвы] для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. <...> Ущерб превышает 57 млн рублей, — сказали в пресс-службе.
Шабутдинову выдвинуто обвинение по 113 эпизодам мошенничества. Предварительное расследование по его делу завершено.
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