В Казани отремонтируют улицу Амирхана Еники после многолетних жалоб

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани планируется капремонт улицы Амирхана Еники, на плохое состояние которой жители города жаловались на протяжении нескольких лет. На проведение ремонтных работ на участке улицы от Вишневского до Товарищеской будет выделено 93,6 млн рублей.

Ранее, в марте 2024 года, читатели «Реального времени» обращались с жалобами на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улице Амирхана Еники. В ответ на запрос издания о планах по ремонту, мэрия Казани сообщила, что данный участок не был включен в программу капремонта на 2024 год, так как программа еще не сформирована.

Информация о предстоящем ремонте стала известна из проекта постановления кабмина Татарстана, который в настоящее время проходит антикоррупционную проверку. Согласно документу, на дорожные работы на дорогах общего пользования планируется выделить 23,5 млрд рублей. Подробнее — в материале.

Рената Валеева