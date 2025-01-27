Российские военные освободили населенный пункт Николаево-Дарьино в Курской области

Фото: Динар Фатыхов

Минобороны сообщило об успешном освобождении населенного пункта Николаево-Дарьино в Курской области. Подразделения группировки войск «Север» провели наступательные действия, в результате которых были нанесены значительные потери формированиям противника.

В ходе операции российские военнослужащие атаковали и нанесли поражение танковым и тяжелым механизированным бригадам, а также четырем механизированным, двум десантно-штурмовым бригадам, бригаде морской пехоты и трем бригадам территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Удары были нанесены в районах нескольких населенных пунктов, включая Викторовку, Гоголевку, Гончаровку, Гуево, Замостье, Куриловку, Лебедевку, Малу Локню, Махновку, Николаевку, Никольский, Новую Сорочину, Свердликово и Черкасское Поречное.