Минниханов стал лидером по международным контактам в рейтинге глав регионов России

Второе место в рейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Беглов, а третье — глава Якутии Николаев

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Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил рейтинг глав российских регионов по индексу плотности международных контактов за период с августа по декабрь 2024 года, составленный аналитическим агентством «Минченко консалтинг». Он набрал 96 очков, что значительно превышает показатели других глав субъектов страны.

Второе место в рейтинге занял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (24 очка), а третье — глава Якутии Айсен Николаев (23 очка). В первую пятерку также вошли глава Башкортостана Радий Хабиров (22 очка) и губернатор Смоленской области Василий Анохин (17 очков).

Аналитики отметили, что наибольшее количество баллов Минниханову принесли встречи, проведенные в рамках саммита БРИКС, который прошел в Казани в октябре 2024 года. Раис Татарстана лично встречал высоких гостей, среди которых были президент Беларуси Александр Лукашенко, президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса, премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие.

Кроме того, в отчетном периоде Минниханов участвовал во встречах с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также в 2024 году Минниханов провел ряд встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, с королем и премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Он также встречался с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль Халифой в Манаме, с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в рамках рабочего визита в Катар и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым во время визита в республику.

Аналитики подчеркнули, что национальный и религиозный факторы играют важную роль в международной активности глав регионов.

— В частности, глава Татарстана Рустам Минниханов традиционно активен в коммуникации с представителями тюркского мира. Религиозный фактор проявил свою значимость для буддистских регионов России, таких как Республика Бурятия и Республика Калмыкия. Для Татарстана, Башкортостана и Чечни важную роль в международном взаимодействии играет фактор исламского мира, — говорится в отчете.

Рената Валеева