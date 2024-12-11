Премьер-министр Малайзии пригласил раиса Татарстана на встречу в свою резиденцию

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим пригласил раиса Татарстана Рустама Минниханова на встречу в свою резиденцию в знак личного внимания. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Подробнее — в видеосюжете ТНВ.



В ходе визита они обсудили совместные проекты и подвели итоги заседания Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».

Ибрагим подчеркнул важность формата встречи и выразил благодарность за выбор Малайзии в качестве места проведения. В свою очередь Минниханов подчеркнул личное участие премьера и выразил признательность за оказанную честь.

Напомним, что Минниханов указал, что в России проживает более 20 млн мусульман, и ислам является важной частью многонационального и многоконфессионального российского общества. Он выразил обеспокоенность глобальными вызовами, связанными с вмешательством коллективного Запада, что приводит к кризисам и растущему давлению.

Анастасия Фартыгина