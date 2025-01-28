Госдума рассмотрит законопроект о защите от навязывания платных услуг

Госдума 28 января рассмотрит законопроект, направленный на защиту потребителей от навязывания дополнительных платных товаров и услуг. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своих соцсетях.

По словам Володина, навязывание платных услуг чаще всего встречается при покупке авиа— и железнодорожных билетов онлайн. Потребители зачастую не замечают, как автоматически подключаются дополнительные платные опции, такие как страхование или SMS-оповещения.

Также распространена практика замены бесплатных медицинских услуг, положенных по полису ОМС, на платные. Володин отметил, что 43% опрошенных граждан сталкивались с подобными ситуациями.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Законопроект, который будет рассмотрен Госдумой, предусматривает, что продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату будет возможна только с согласия потребителя. Документ также исключает автоматические отметки о согласии на покупку дополнительных услуг. Потребители получат право отказаться от оплаты навязанных товаров и требовать возврата списанных средств.

Володин подчеркнул важность защиты граждан от излишних трат, заключения невыгодных договоров и манипулирования, а также от угроз и шантажа.

Ранее кабмин уже одобрил законопроект, запрещающий автоматическое предоставление согласия на дополнительные услуги при покупке авиабилетов и железнодорожных билетов.

Рената Валеева