Тренер «Салавата» Козлов — о Пустозерове: «Игрок не хотел играть за нас»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отказался комментировать игру нападающего «Ак Барса» Алексея Пустозерова в «Зеленом дерби». Хоккеист покинул уфимский клуб в декабре прошлого года.

Не хочу комментировать действия игрока, который не хотел играть за нас, — заявил на пресс-конференции Козлов.

Пустозеров забил первую шайбу в ворота «Салавата Юлаева» во вчерашней игре в Казани. Пятое «Зеленое дерби» в сезоне закончилось победой «Ак Барса» в овертайме со счетом 4:3. За казанцев также отличились Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Степан Фальковский. У гостей забивали Джошуа Ливо, Александр Хмелевский и Михаил Науменков.

Алексей Пустозеров играл в системе «Салавата Юлаева» с лета 2007 года. Хоккеист пропустил начало нынешнего сезона из-за отказа продлевать контракт с уфимским клубом. В итоге в трансферный дедлайн Пустозеров был продан в «Ак Барс».

Зульфат Шафигуллин