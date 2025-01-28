Эксперт: аномально теплые зимы в России участятся в 2-3 раза к середине века

Фото: Динар Фатыхов

К середине текущего века аномально теплые зимы в России будут происходить примерно в два-три раза чаще, чем 30 лет назад. Об этом заявил РИА «Новости» эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

По словам Кокорина, на общий тренд антропогенного потепления накладываются естественные климатические вариации, что приводит к увеличению частоты теплых зим. Эксперт подчеркнул, что речь идет о долгосрочном прогнозе на 20-30 лет, когда сравнение нужно будет проводить с аналогичным периодом в прошлом.

— Соответственно, их нужно будет сравнивать с предыдущими 20-30 годами. И, конечно, теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза, — отметил Кокорин.

О том, надолго ли в Татарстан вернулось тепло и не рано ли расслабляться фермерам, — в материале «Реального времени».

Рената Валеева