В Великобритании зафиксировали редкий случай заражения человека птичьим гриппом

Фото: Максим Платонов

В Великобритании зарегистрировали редкий случай заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N1), сообщили в пресс-службе британского агентства по здравоохранению (UKHSA).

Заболевший человек, который заразился на ферме в регионе Западный Мидленд, контактировал с большим количеством инфицированных птиц.

Больного госпитализировали в инфекционное отделение с тяжелыми последствиями, однако его состояние стабилизировалось. Вирус, обнаруженный у зараженных птиц, соответствует текущему генотипу, циркулирующему в Британии, и отличен от штаммов, зафиксированных в США.

Несмотря на этот случай, профессор и главный медицинский советник UKHSA Сьюзан Хопкинс уточнила, что риск заражения птичьим гриппом для населения остается очень низким. Она подчеркнула, что в стране действуют надежные системы для раннего выявления и реагирования на подобные случаи.

Напомним, что в Луизиане зафиксирована первая в истории США смерть человека от вируса птичьего гриппа H5N1. Умерший был старше 65 лет и находился в больнице штата.



Анастасия Фартыгина