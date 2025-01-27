Казань возобновит прямые авиарейсы с Ереваном в марте 2025 года
Авиакомпания Red Wings объявила о возобновлении прямых авиарейсов между Казанью и Ереваном, которые стартуют в марте 2025 года. Перевозчик сообщил об этом в своем телеграм-канале.
По расписанию рейсы будут выполняться каждую среду. Вылет из Казани запланирован на 9.45 с прибытием в Ереван в 13.55.
Обратный рейс из столицы Армении назначен на 14.45 с прилетом в Казань в 16.45. Возобновление маршрута открывает новые возможности для пассажиров, желающих путешествовать между двумя городами.
Напомним, что Россия и Вьетнам договорились о необходимости расширения географии и увеличения количества прямых авиарейсов между странами, что отвечает растущим потребностям граждан обеих стран.
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