Россия и Вьетнам договорились о расширении прямых авиарейсов

Россия и Вьетнам договорились о необходимости расширения географии и количества прямых авиарейсов между странами, что отвечает растущим потребностям граждан обеих стран. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном на сайте российского правительства по итогам официального визита председателя правительства России Михаила Мишустина во Вьетнам 15 января.

В коммюнике отмечается, что возобновление прямых регулярных и чартерных авиарейсов способствовало увеличению туристических потоков между двумя странами.

— Стороны считают, что расширение географии и количества таких рейсов отвечает потребностям в обеспечении поездок граждан двух стран, — говорится в документе.

Представители России и Вьетнама также приветствовали готовность профильных ведомств к обсуждению вопросов укрепления сотрудничества в области транспортного сообщения и развития транспортной системы Вьетнама.

Отметим, туроператор Fun&Sun сообщал о значительном росте бронирования поездок в дальнее зарубежье зимой 2024/25: на 45% — в Таиланд и на 340% — во Вьетнам по сравнению с аналогичным периодом 2023/24 года.



Рената Валеева