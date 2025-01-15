Россия и Вьетнам договорились о расширении прямых авиарейсов
Россия и Вьетнам договорились о необходимости расширения географии и количества прямых авиарейсов между странами, что отвечает растущим потребностям граждан обеих стран. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном на сайте российского правительства по итогам официального визита председателя правительства России Михаила Мишустина во Вьетнам 15 января.
В коммюнике отмечается, что возобновление прямых регулярных и чартерных авиарейсов способствовало увеличению туристических потоков между двумя странами.
— Стороны считают, что расширение географии и количества таких рейсов отвечает потребностям в обеспечении поездок граждан двух стран, — говорится в документе.
Представители России и Вьетнама также приветствовали готовность профильных ведомств к обсуждению вопросов укрепления сотрудничества в области транспортного сообщения и развития транспортной системы Вьетнама.
Отметим, туроператор Fun&Sun сообщал о значительном росте бронирования поездок в дальнее зарубежье зимой 2024/25: на 45% — в Таиланд и на 340% — во Вьетнам по сравнению с аналогичным периодом 2023/24 года.
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