Форвард УНИКСа поделился ожиданиями перед предстоящим матчем с «Енисеем»

Фото: Динар Фатыхов

Форвард УНИКСа ДеВон Акун-Перселл поделился ожиданиями от предстоящего матча с красноярским «Енисеем», который состоится 28 января. Он заявил, что команда готова к встрече и осознает силу соперника. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

— УНИКС полностью готов к предстоящему матчу. Прошлая встреча с «Енисеем» в Красноярске была напряженной. Соперник показал, что способен создавать нам проблемы, — заявил Акун-Перселл.

Он также подчеркнул, что в составе «Енисея» много качественных баскетболистов, обладающих отличным броском и сильной командной игрой. Форвард уверен, что для достижения положительного результата команде необходимо сохранять концентрацию на протяжении всех 40 минут игры.

Напомним, что УНИКС 25 января одержал победу в двенадцатом матче подряд против московского МБА-МАИ на гостевой площадке в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ со счетом 94:66 (15:22, 19:23, 12:27, 20:22).



Анастасия Фартыгина