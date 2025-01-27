«Ак Барс» назвал состав на домашний матч с «Салаватом Юлаевым»

Яруллин остался вне заявки на игру с уфимцами

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на игру в Казани против «Салавата Юлаева» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча станет третьим очным поединком команд в сезоне.

В стартовом составе «Ак Барса» не оказалось основного защитника Альберта Яруллина. Также отсутствует форвард Денис Комков. В воротах казанской команды с первых минут сыграет Амир Мифтахов.

Состав «Ак Барса»: Мифтахов (Билялов); Лямкин — Марченко, Петан — Семенов — Яшкин; Журавлев — Фальковский, Барабанов — Коршков — Галимов; Лучевников — Князев, Пустозеров — О’Делл — Пустозеров; Евсеев, Дыняк — Кателевский — Бровкин, Замалтдинов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В четырех предыдущих матчах в сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» обменялись двумя домашними победами. Казанцы дважды выиграли в столице Татарстана — 3:2, 5:1, а башкирская команда побеждала в Уфе — 5:3 и 3:2 ОТ.

Матч в Казани начнется в 19:00 по московскому времени, в прямом эфире встречу покажут местные телеканалы ТНВ и БСТ.

Зульфат Шафигуллин