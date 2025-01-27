С дома на Ершова в Казани сняли медиафасад — объект находится в охранной зоне кремля

Сегодня место, которое занимал медиафасад с 2014 года, закрашивали рабочие

Фото: Дарья Пинегина

Заменять медиафасад не планируют

В Казани с дома №8 по улице Ершова сняли медиафасад, рассказали «Реальному времени» очевидцы. Конструкция появилась еще в 2014 году и была первой подобной в историческом центре столицы Татарстана.

Как сообщили изданию в Управлении наружной рекламы и информации Казани, медиафасад убрал владелец рекламной конструкции ООО «АртФинанс Казань». Эта компания связана с федеральным оператором наружной рекламы и digital-формата Mind Media Group.

Демонтаж конструкции связан «с истечением срока действия разрешения на его установку и эксплуатацию». Заменять ее не планируют из-за ограничений, уточнили в управлении:

— Рекламные конструкции в дальнейшем не будут размещаться на фасаде, поскольку объект находится в охранной зоне кремля, где размещение рекламных конструкций не допускается. Разрешение на демонтируемую конструкцию было выдано до введения таких ограничений.

Как убедился корреспондент «Реального времени», сегодня боковую сторону дома №8 по улице Ершова, где был размещен медиафасад, закрашивали рабочие.

Объем рекламного рынка в 2023-м перешагнул планку в 1 млрд рублей

Других планов по демонтажу медиафасадов пока нет, рассказали в Управлении наружной рекламы и информации Казани.

По состоянию на начало прошлого года в Казани действовали 1 278 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, которых явно стало меньше. Основную долю занимают еврощиты и рекламные навесы на автобусных остановках. Также было 28 медиафасадов, 153 еврощита и 11 супербордов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Итогов по рынку наружной рекламы за 2024 год власти Казани пока не подводили. Известно, что его объем в 2023-м превысил 1 млрд рублей.

— При этом рекламные поверхности столицы РТ были загружены в среднем на 65%, что является среднестатистической нормой для отрасли, — говорил начальник Управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов.

Дарья Пинегина