Жительницу Казани подозревают в уклонении от уплаты налогов на 4,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Индивидуальный предприниматель из Казани подозревается в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц, сумма которого превышает 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану.

По версии следствия, в 2022—2023 годах она внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что и привело к данному правонарушению.

В ходе обыска в принадлежащем ей кафе были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Кроме того, установлено, что некоторые работники заведения проживали на верхних этажах здания кафе, что также нарушает миграционное законодательство.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Анастасия Фартыгина