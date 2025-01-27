Жительницу Казани подозревают в уклонении от уплаты налогов на 4,5 млн рублей
Индивидуальный предприниматель из Казани подозревается в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц, сумма которого превышает 4,5 млн рублей. Об этом сообщили в СУ СК по Татарстану.
- По версии следствия, в 2022—2023 годах она внесла заведомо ложные сведения в налоговые декларации, что и привело к данному правонарушению.
В ходе обыска в принадлежащем ей кафе были выявлены серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности. Кроме того, установлено, что некоторые работники заведения проживали на верхних этажах здания кафе, что также нарушает миграционное законодательство.
В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела.
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