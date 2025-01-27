Банк России объявил о снижении коэффициента ОСАГО для Казани

Фото: Динар Фатыхов

Банк России объявил о снижении территориального коэффициента, используемого для расчета стоимости полиса ОСАГО в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

С 27 января текущего года коэффициент для столицы Татарстана уменьшится с 1,8 до 1,7. Это решение стало результатом анализа статистики выплат по полисам ОСАГО, который показал возможность снижения данного показателя.

Снижение коэффициента коснется 21 территории страны, в то время как для 18 регионов он будет повышен. Управляющий Отделением — Нацбанком по республике Волго-Вятского главного управления Банка России Марат Шарифуллин подчеркнул, что изменения не затронут другие территории региона.

По предварительным данным, за 2024 год в Казани было оформлено более 390 тыс. договоров ОСАГО, а средняя стоимость полиса составила почти 11 тыс. рублей. Снижение коэффициента может привести к уменьшению расходов граждан на автострахование.

Напомним, что Центробанк также расширяет границы тарифного коридора по ОСАГО для общественного транспорта, мотоциклов и небольших грузовиков. Соответствующее указание Центробанка вступает в силу сегодня, 27 января.



Анастасия Фартыгина