В Госдуму внесли законопроект об ответственности за несообщение о подготовке диверсий

Фото: Анастасия Фартыгина

В Госдуму России внесли законопроект, который устанавливает ответственность за несообщение о лицах, готовящих или совершивших диверсии. Об этом сообщил глава Комитета по безопасности Василий Пискарев в своем телеграм-канале.

Проект предполагает внесение изменений в статью 205-6 Уголовного кодекса, направленных на защиту национальных интересов и прав граждан от новых угроз безопасности.

Пискарев уточнил, что предлагается дополнить УК нормой, которая будет касаться несообщения о диверсионной деятельности, включая такие преступления, как диверсия, содействие ей и организация диверсионного сообщества.

— Принятие закона — в случае его поддержки коллегами — позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба, — сообщил Пискарев.

Пискарев подчеркнул важность оперативного информирования правоохранительных органов о потенциальных угрозах в условиях специальной военной операции. Он подчеркнул, что умалчивание о фактах подготовки преступлений негативно сказывается на предотвращении диверсий и новый законопроект призван устранить этот правовой пробел.

Напомним, что первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил законопроект, позволяющий замораживать денежные средства и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, включая ее финансирование.



Анастасия Фартыгина