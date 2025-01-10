В Совфеде предложили замораживать активы подозреваемых в диверсиях

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Первый зампред Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Александр Шендерюк-Жидков подготовил законопроект, позволяющий замораживать денежные средства и имущество граждан и организаций, подозреваемых в причастности к диверсионной деятельности, включая ее финансирование. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на текст законопроекта.

Предлагается внести соответствующие изменения в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно документу, межведомственный координационный орган, осуществляющий функции по противодействию финансированию терроризма, получит право принимать решения о блокировке активов «при наличии достаточных оснований подозревать их причастность к диверсионной деятельности (в том числе к финансированию диверсии)».

Рената Валеева