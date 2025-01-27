В Татарстане могут отселить в общежитие сирот с долгами за ЖКУ
Сегодня на коллегии Минземимущества Татарстана обсудили проблему высокой задолженности за услуги ЖКХ, которую накопили граждане, получившие бесплатные квартиры как дети-сироты. Первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин поручил усилить работу по недопущению роста этой задолженности.
— Есть ряд лиц, которые, видимо, или не хотят платить, или не собираются вообще. Нам необходимо этот вопрос отработать, совместные предложения внести и либо создать маневренный фонд в общежитии, куда неплательщиков сможем перемещать на время того, как люди, владельцы квартир, созреют и начнут платить за нее, за коммунальные услуги. Либо что-то еще надо делать, потому что пока задолженность за коммунальные услуги в декабре у нас растет, — сообщил он.
Ранее в своем докладе министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров сообщил, что дети-сироты в Татарстане накопили долги по ЖКУ на общую сумму в 68 млн рублей.
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