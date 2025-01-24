Депутаты Госдумы предложили освободить добровольцев СВО от призыва на срочную службу

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Депутаты Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли законопроект, предусматривающий освобождение добровольцев — участников СВО от призыва на срочную военную службу. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, законопроект предлагает освободить от призыва лиц, вступивших в добровольческие формирования в ходе СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР с 24 февраля 2022 года, а на территориях Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Авторы инициативы отмечают, что на данный момент от призыва освобождены только участники СВО, заключившие контракт о службе в ВС РФ или Росгвардии, а также призванные по мобилизации. При этом добровольцы, содействующие выполнению задач российской армии, не учтены в законодательстве.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По мнению инициаторов, законопроект устранит этот правовой пробел и восстановит справедливость в отношении добровольцев, участвовавших в спецоперации, а также предотвратит общественный резонанс, вызываемый случаями призыва таких лиц на срочную службу.

Ранее Рособрнадзор поддержал инициативу исключить из срока действия результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) период прохождения военной службы, в том числе в зоне СВО.