Рустам Минниханов поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Александра Лукашенко с победой на выборах президента Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

— От души поздравляю Вас с новой победой на выборах Президента Республики Беларусь. Ваш нынешний успех особенно ценен — Вы получили поддержку народа и подтвердили свой прочный авторитет опытного государственного деятеля и талантливого политика в непростых условиях глобальной нестабильности. Искренне желаю Вам дальнейших успехов в ответственной деятельности на высоком посту, неиссякаемой энергии и сил для достижения самых амбициозных целей во славу родной страны, — сказал Минниханов.

Раис также выразил уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между Татарстаном и Белоруссией.

Напомним, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одержал победу на выборах главы государства, набрав 86,82% голосов избирателей.

Елизавета Пуншева