Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии с 86,82% голосов
По предварительным данным, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко одерживает победу на выборах главы государства, набрав 86,82% голосов избирателей. Об этом сообщил председатель ЦИК республики Игорь Карпенко на пресс-конференции.
Согласно предварительным данным ЦИК, остальные кандидаты набрали значительно меньше голосов: председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич — 2,02%, предприниматель Анна Канопацкая — 1,86%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков — 3,21%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,74%. Против всех кандидатов проголосовали 3,6% избирателей.
Следует отметить, что на выборах президента в 2020 году Александр Лукашенко набрал 80,10% голосов, отмечает ТАСС.
Окончательные результаты выборов будут объявлены 3 февраля.
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