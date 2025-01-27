Правительство одобрило годовые визы для переселяющихся в Россиию соотечественников

В настоящее время они получают однократные частные визы на срок до трех месяцев

Фото: Динар Фатыхов

Правительство России одобрило законопроект, который позволит соотечественникам, переселяющимся в страну, получать годовые визы с возможностью продления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отзыв кабмина.

Согласно законопроекту, условием для получения годовой визы будет официальный статус участника госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников. Визу можно будет продлевать на срок действия данного статуса.

В настоящее время переселенцы получают однократные частные визы на срок до трех месяцев. За это время им зачастую не удается решить все необходимые вопросы, и они вынуждены выезжать из страны и заново оформлять визу. Нововведение упростит процедуру переезда и позволит переселенцам адаптироваться в России без лишних хлопот.

Также законопроект предусматривает возможность продления трехмесячных виз для иностранных работников зарубежных компаний, которые выполняют монтажные работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в Россию оборудования.

Илья Репин / realnoevremya.ru

Помимо этого, в декабре 2024 года правительство расширило перечень стран, чьи граждане могут оформить для въезда в Россию единую электронную визу. Теперь в этот список входят граждане Барбадоса, Бутана, Зимбабве, Иордании, Кении, Папуа — Новой Гвинеи, Сент-Люсии, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркмении и Эсватини. Общее число стран, граждане которых могут въехать в РФ по электронной визе, достигло 64.

Напомним, что выдача электронных виз иностранцам началась в России с 1 августа 2023 года. Электронная виза позволяет однократно въехать в РФ с гостевым или деловым визитом, в качестве туриста, а также для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях. По данным МИД, за год электронные визы оформили 540 900 иностранцев.

Рената Валеева