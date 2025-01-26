Студентом года — 2024 в Татарстане признана учащаяся КИУ им. Тимирясова

Фото: Михаил Захаров

В столице Татарстана состоялась торжественная церемония награждения победителей премии «Студент года Республики Татарстан — 2024», где гран-при завоевала студентка Набережночелнинского филиала КИУ им. Тимирясова Светлана Вяткина. Награду ей вручил председатель Госсовета Фарид Мухаметшин.

Наградой победительницы стала стипендия президента России, она получила поддержку на конкурсе Росмолодежи и гранты на проект «Наукополия», а также вошла в топ-100 студентов России.

Светлана Вяткина получила 100 тыс. рублей на реализацию своих идей, возможность бесплатного обучения в выбранном вузе, традиционный пиджак победителя, а также сертификат на обучение вождению.

1 / 41 realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров



realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

realnoevremya.ru/Михаил Захаров

В конкурсе этого года приняли участие 198 студентов, соревновавшихся в 20 номинациях. За 11 дней участники прошли 51 испытание, включая собеседования, тестирования, мастер-классы, самопрезентации и решение кейсов.



В других номинациях победителями стали: Данил Давлетшин (спортсмен года), Елизавета Симонова (творческая личность), Сюмбель Латипова (общественник года), Артем Сидоров (староста года), Егор Белоусов (медийщик года), Дарья Даньшина и Екатерина Морозова (доброволец года), Мария Чухлова (интеллект года), патриотический клуб «Ялкын» (патриотическое объединение года), медиамастерская «Медиавайб» (лучший проект года), медиацентр «Ветка» (студенческое медиа года), «Артефакт» (студенческая научная организация года).

Рената Валеева