В Менделеевске водитель лишился свободы и автомобиля из-за алкогольного опьянения

Фото: Динар Фатыхов

В Менделеевске 57-летний мужчина был пойман за управлением автомобилем Mitsubishi Outlander в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

При остановке на улице Новой в деревне Енабердино полицейские подтвердили факт опьянения, а также выяснили, что водитель ранее уже имел уголовные проблемы из-за нетрезвой езды.

Прокуратура Менделеевского района в процессе разбирательства потребовала лишить мужчину свободы и конфисковать его автомобиль.

Суд, признав его виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК, приговорил водителя к одному году тюремного заключения, лишил его прав на управление транспортными средствами на три года и конфисковал Mitsubishi Outlander в пользу государства.



Анастасия Фартыгина