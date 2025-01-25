Прокуратура начала расследование массового ДТП на улице Вишневского в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура города Казани взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, произошедшего на улице Вишневского, в результате которого пострадали дети. Массовое ДТП произошло, когда столкнулись не менее шести автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте инцидента работают два экипажа скорой помощи, которые оказывают медицинскую помощь пострадавшим.

По предварительным данным, водитель автомобиля Changan не выбрал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с автомобилем Skoda. В результате удара Skoda врезалась в автомобили «Газель», «Лада Гранта» и МАЗ.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров автомобиля Skoda, а также водитель Changan. Прокуратура города контролирует ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

Анастасия Фартыгина