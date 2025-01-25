Российские отели смогут получить статус Pet Friendly для размещения гостей с питомцами
Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, который направлен на адаптацию инфраструктуры гостиниц, санаториев и кемпингов для размещения гостей с домашними животными. Об этом сообщили в ТАСС.
Согласно словам замруководителя Роскачества Юлии Михалевой, новый стандарт предусматривает выделение определенной части номерного фонда и общественных зон как для путешествующих с питомцами, так и для гостей без животных.
Отели, успешно прошедшие сертификацию по новому стандарту, получат право использовать специальный знак Pet Friendly на своих сайтах. Они также обязаны будут размещать информацию о политике по отношению к животным и правилах проживания.
При заселении гости должны будут заполнить анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца, а предоставленные услуги включают лежанки, места для выгула. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными.
Представители отраслевого сообщества, включая Союз общественных кинологических организаций и компании по благополучию животных, участвовали в разработке стандарта. В дальнейшем планируется перевести его в статус ГОСТ, и соответствующее предложение уже включено в план национальной стандартизации на 2025 год.
Напомним, что депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов, зампред Комитета Госдумы по экологии, направил обращение в Минюст России с инициативой разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, заводить домашних животных.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.