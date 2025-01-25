Российские отели смогут получить статус Pet Friendly для размещения гостей с питомцами

Фото: Динар Фатыхов

Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly, который направлен на адаптацию инфраструктуры гостиниц, санаториев и кемпингов для размещения гостей с домашними животными. Об этом сообщили в ТАСС.

Согласно словам замруководителя Роскачества Юлии Михалевой, новый стандарт предусматривает выделение определенной части номерного фонда и общественных зон как для путешествующих с питомцами, так и для гостей без животных.

Отели, успешно прошедшие сертификацию по новому стандарту, получат право использовать специальный знак Pet Friendly на своих сайтах. Они также обязаны будут размещать информацию о политике по отношению к животным и правилах проживания.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При заселении гости должны будут заполнить анкету и предоставить ветеринарный паспорт питомца, а предоставленные услуги включают лежанки, места для выгула. Персонал должен быть обучен правилам обращения с животными.

Представители отраслевого сообщества, включая Союз общественных кинологических организаций и компании по благополучию животных, участвовали в разработке стандарта. В дальнейшем планируется перевести его в статус ГОСТ, и соответствующее предложение уже включено в план национальной стандартизации на 2025 год.

Напомним, что депутат партии «Новые люди» Георгий Арапов, зампред Комитета Госдумы по экологии, направил обращение в Минюст России с инициативой разрешить заключенным, демонстрирующим хорошее поведение, заводить домашних животных.



Анастасия Фартыгина