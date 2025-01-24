Владельцы авто с иностранными номерами будут обязаны предъявлять международный полис ОСАГО

Фото: Динар Фатыхов

В России владельцы автомобилей, зарегистрированных за рубежом, будут обязаны представлять сотрудникам полиции международный полис ОСАГО. Соответствующий проект постановления правительства разработан МВД России и опубликован для общественного обсуждения 24 января.

Поправки вносятся с целью приведения ПДД в соответствие с Законом о создании единой системы обязательного страхования гражданской ответственности водителей в рамках Союзного государства России и Белоруссии. Новые правила вступили в силу с 1 января.

Согласно нововведениям, водители, временно использующие в России транспорт, зарегистрированный за границей, если их гражданская ответственность застрахована в рамках международных систем, обязаны по требованию сотрудника полиции предъявить для проверки соответствующий полис ОСАГО. Сотрудник полиции также сможет проверить факт заключения договора, запросив сведения в автоматизированной информационной системе страхования.

Данное требование будет внесено в пункт 2.2 ПДД. Общественное обсуждение документа продлится до 7 февраля.

Закон о создании единой системы ОСАГО для России и Белоруссии, вступивший в силу 1 января, фактически заработает только в апреле.

Рената Валеева