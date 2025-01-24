В Татарстане ожидается туман 25 января

Фото: Михаил Захаров

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.

По данным метеорологов, ночью и утром 25 января 2025 года на территории республики и в Казани местами ожидается туман.

Водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Рекомендуется избегать резких маневров и при необходимости пользоваться противотуманными фарами.

Рената Валеева