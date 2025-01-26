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На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Татарстане хотят направить 83,6 млн рублей

19:42, 26.01.2025
На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в Татарстане хотят направить 83,6 млн рублей
Фото: Максим Платонов

На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в населенных пунктах Татарстана хотят направить 83,6 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.

Согласно документации, в селе Шемордан Сабинского района республики планируется строительство сетей водоснабжения, а в Мензелинске — их строительство и реконструкция. Заказчиком выступает ГКУ «Главное управление инженерных сетей Татарстана».

Срок выполнения работ — 1 ноября текущего года.

Напомним, в конце прошлого года на замену и закольцовку водопровода в поселке Айша направили 13 млн рублей. Перед подрядчиком поставили задачу вести работы без отключения водоснабжения микрорайона.

    Галия Гарифуллина

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