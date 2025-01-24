Центробанк: значение индикатора бизнес-климата находится около отметок начала 2023 года

Фото: Дарья Пинегина

В январе 2025 года в российской экономике продолжился рост деловой активности, хотя его темпы начали замедляться, сообщает Центробанк. Индикатор бизнес-климата (ИБК) снизился до 3,8 пункта, что является третьим подряд снижением после декабрьского значения в 4,3 пункта. Это снижение обусловлено более сдержанными краткосрочными ожиданиями компаний, несмотря на улучшение текущих оценок.

Текущие оценки бизнес-условий улучшились, особенно в оптовой торговле, но в сфере автотранспорта наблюдается снижение. Краткосрочные ожидания снизились после декабрьского улучшения, в основном из-за ухудшения прогнозов в добывающих отраслях. Оценки выпуска продукции в январе повысились, вернувшись к уровню начала 2023 года, с ростом в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.

Рост издержек предприятий замедлился во всех отраслях, хотя удорожание сырья, топлива, логистики и повышение аренды остаются основными факторами. Ценовые ожидания бизнеса сохранились на высоком уровне, значительно превышая значения 2017—2019 годов. Предприятия связывают предполагаемое повышение цен с ростом налоговой нагрузки, МРОТ, тарифов на коммунальные услуги и необходимостью повышения зарплат. Средний ожидаемый прирост цен в ближайшие три месяца составил 10,8%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Инвестиционная активность компаний в IV квартале 2024 года замедлилась. Ожидается, что рост инвестиций в I квартале 2025 года сохранится, но в меньшей степени, чем в предыдущие два года. Условия кредитования в январе остаются на низком уровне.

Надолго ли поставила на паузу дальнейшее увеличение ставки глава Нацбанка Эльвира Набиуллина, удастся ли регулятору затормозить инфляцию, которая пока только набирает обороты, и что во всей этой экономической ситуации будет с рублем — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Рената Валеева