Путин: МГУ задает вектор развития для вузов всей России, включая Казань

Фото: Максим Платонов

Московский государственный университет (МГУ) играет ключевую роль в российской системе высшего образования и задает вектор развития для университетов по всей стране, включая вузы Казани. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время посещения МГУ, подчеркнув, что на протяжении 270 лет университет был «сердцем отечественного образования и науки».

— Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования. Задает общий вектор ее развитию работы во благо Отечества, — отметил Путин, призывая студентов и выпускников МГУ быть требовательными к себе и сохранять лучшие традиции фундаментального образования.

Президент подчеркнул историческую роль МГУ в развитии всей высшей школы России, отметив, что «профессорский корпус университетов Казани, Харькова, Киева, других городов Российской империи формировался в значительной мере из выпускников Московского университета». Он также напомнил, что в советский период от МГУ взяли начало около 60 вузов, включая Сеченовский университет, МГИМО и МФТИ.

Путин призвал МГУ и его выпускников действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения в мире и приумножать достижения предыдущих поколений ученых.

Рената Валеева