Прокурор подал иск против Камского строительного колледжа из-за нарушений санитарных норм

Фото: Мария Зверева

В Набережночелнинский городской суд Татарстана направили исковое заявление прокурора города против ГАПО «Камский строительный колледж имени Е.Н. Батенчука» и Минобрнауки республики. Об этом сообщили в пресс-службе Челнинского суда.

Прокурор требует приостановить деятельность учебного заведения до устранения нарушений санитарного законодательства, обнаруженных в санитарно-техническом состоянии учебного блока учебно-лабораторного комплекса.

В иске указано, что текущие условия представляют угрозу для жизни и здоровья студентов, работников и посетителей учреждения, так как безопасное пребывание в колледже не обеспечивается.

Текущее состояние колледжа ставит под угрозу жизнь и здоровье студентов, работников и других лиц. Среди необходимых мероприятий для исправления ситуации упомянуты капитальный ремонт кровли, восстановление потолков, замена осветительных приборов, ремонт столовой и спортивного зала, а также замена труб канализации.

Суд назначил рассмотрение дела на 29 января 2025 года.

Анастасия Фартыгина