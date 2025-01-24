Эксперт уточнил, сколько заработает «Рубин» на переходе Кварацхелии в ПСЖ

Фото: Максим Платонов

«Рубин» получит около одного миллиона евро солидарных выплат от трансфера полузащитника Хвичи Кварацхелии из «Наполи» в ПСЖ. Об этом «Реальному времени» рассказал глава Первой футбольной правовой компании «Алетейя» Антон Смирнов.

По словам эксперта, «Рубин» заработает 962,5 тысячи евро солидарных выплат от ПСЖ. Еще 131 тысячу евро парижане должны будут заплатить московскому «Локомотиву».

— Если опираться на данные с портала Transfermarkt, то Хвича принадлежал «Рубину» почти два года и девять месяцев, «Локомотиву» — четыре месяца и восемнадцать дней. В паспорте футболиста эти даты могут чуть отличаться. Отталкиваясь от суммы трансфера в 70 миллионов евро, указываемой в СМИ, можно сказать, что на солидарные выплаты пойдет 3,5 млн евро — это 5% от продажи игрока. «Рубину» будет причитаться примерно 962 500 евро. «Локомотив» может заработать около 131 тысячи евро, — сказал Смирнов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кварацхелия выступал за «Рубин» с лета 2019-го по весну 2022 года. Грузинский полузащитник покинул Россию после начала СВО, на правах свободного агента перейдя в «Динамо» из Батуми. Клуб из Грузии затем продал Хвичу в «Наполи», где он играл до января нынешнего года.

Подробнее о трансфере Кварацхелии в ПСЖ и деталях заработка казанского «Рубина» с перехода грузинского футболиста читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин