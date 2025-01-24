В МВД России предупредили о вирусе Mamont в Telegram

Фото: Максим Платонов

МВД России сообщило о росте случаев распространения вредоносного программного обеспечения — вируса Mamont — через мессенджер Telegram. Установленные на устройствах файлы могут считывать push-уведомления, SMS-сообщения и фотографии, предоставляя злоумышленникам доступ к платежным системам, сообщили в ТАСС.

Согласно данным Управления по борьбе с киберпреступностью МВД, злоумышленники рассылали опасные файлы с расширением APK, адресуя их различным категориям граждан, включая военнослужащих. Наиболее распространенный прием для привлечения внимания — вопрос: «Это ты на видео?», который сопровождает файл, часто содержащий слово «видео» в своем названии.

После открытия такого файла происходит автоматическая установка приложения, и устройство заражается трояном Mamont. Это позволяет злоумышленникам не только считывать информацию из устройства, но и автоматически пересылать файл всем контактам пользователя. В МВД подчеркнули, что основная цель мошенников — доступ к средствам на банковских счетах, однако также возможно использование персональных данных в противоправных целях.



Напомним, что по итогам 2024 года Татарстан оказался на третьем месте среди российских регионов по количеству преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



Анастасия Фартыгина