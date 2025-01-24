В Казани за пять лет привлекли 75,5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

Фото: Мария Зверева

В Казани за последние пять лет удалось привлечь 75,5 млрд рублей для реализации национальных проектов. Об этом сообщила на отчетном совещании председатель комитета экономического развития Гузель Мингазова.

В 2023 году в столице Татарстана были построены три новые школы и самая крупная поликлиника, проведена реконструкция двух мостов и осуществлена модернизация социальных объектов.

В 2024 году для продолжения работы над нацпроектами в Казани запланировано выделение 9,8 млрд рублей. Основные средства пойдут на программы:

«Экология» (3,8 млрд);

«Образование» (1,9 млрд);

«Здравоохранение» (1,5 млрд);

«Безопасные и качественные дороги» (1,6 млрд).

Эти инициативы позволят улучшить качество жизни горожан, отремонтировать инфраструктуру и укрепить социальные услуги.

Мэр Казани сообщил, что национальные проекты играют ключевую роль в решении важных социальных и инфраструктурных задач, что существенно способствует позитивным изменениям в городе.

Напомним, что в 2024 году в Татарстане завершилась реализация 13 национальных проектов, в состав которых входили 50 региональных. На их осуществление с 2019 года направили порядка 228 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина