В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Казани и Нижнекамска, а также Пензы, Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.
Сегодня ночью ограничения вводились в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.