В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казани и Нижнекамска, а также Пензы, Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.

Сегодня ночью ограничения вводились в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».