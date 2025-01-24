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В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

05:19, 24.01.2025
В аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты
Фото: Мария Зверева

В аэропортах Казани и Нижнекамска, а также Пензы, Самары и Саратова ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Также МЧС сообщило об опасности атаки беспилотников в Татарстане.

Сегодня ночью ограничения вводились в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

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