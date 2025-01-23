Трамп: урегулирование конфликта на Украине зависит от России, Киев готов к сделке
Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине в настоящее время полностью зависит от позиции Москвы, утверждая, что Киев готов к компромиссу.
— Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку, — сказал Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о перспективах разрешения конфликта в течение года.
В своем выступлении Трамп также затронул тему ядерного разоружения, подчеркнув заинтересованность США в сокращении ядерных арсеналов совместно с Россией и Китаем.
— Мы заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов, — заявил он.
По словам Трампа, президенту России Владимиру Путину «понравилась идея» о сокращении арсеналов ядерного оружия.
Ранее Трамп заявил, что в случае продолжения специальной военной операции России на Украине он готов ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.
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