Трамп: урегулирование конфликта на Украине зависит от России, Киев готов к сделке

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине в настоящее время полностью зависит от позиции Москвы, утверждая, что Киев готов к компромиссу.

— Ну вам надо спрашивать Россию. Украина готова пойти на сделку, — сказал Трамп, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопрос о перспективах разрешения конфликта в течение года.

В своем выступлении Трамп также затронул тему ядерного разоружения, подчеркнув заинтересованность США в сокращении ядерных арсеналов совместно с Россией и Китаем.

— Мы заинтересованы в сокращении ядерных арсеналов, — заявил он.

По словам Трампа, президенту России Владимиру Путину «понравилась идея» о сокращении арсеналов ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что в случае продолжения специальной военной операции России на Украине он готов ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Соединенные Штаты.