В Госдуму внесли проект закона о снижении штрафов за отсутствие ОСГОП для такси

Фото: Динар Фатыхов

Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение отдельных штрафов для легкового такси за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11.31 КоАП РФ. В частности, предлагается установить более низкие штрафы для перевозчиков легковым транспортом — такси — за осуществление перевозок пассажиров без полиса ОСГОП.

Согласно действующему законодательству, отсутствие полиса ОСГОП влечет за собой штрафы от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до миллиона рублей для юрлиц. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эти штрафы изначально были рассчитаны на крупных перевозчиков, таких как авиакомпании и железнодорожные операторы.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта подчеркивают, что существующие штрафы для такси неоправданно высоки и не соответствуют тяжести нарушения. Они предлагают установить следующие размеры штрафов:

для граждан (водителей такси) — от одной до пяти тысяч;

для ИП — от 20 до 25 тысяч;

для юрлиц — от 30 до 40 тысяч рублей.

В ноябре 2024 года в пробелах в законодательстве о такси и лицензионных требованиях, а также их последствиях разбиралось «Реальное время».

Рената Валеева