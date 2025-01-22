В Госдуму внесли проект закона о снижении штрафов за отсутствие ОСГОП для такси
Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий введение отдельных штрафов для легкового такси за отсутствие полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Законопроектом предлагается внести изменения в статью 11.31 КоАП РФ. В частности, предлагается установить более низкие штрафы для перевозчиков легковым транспортом — такси — за осуществление перевозок пассажиров без полиса ОСГОП.
Согласно действующему законодательству, отсутствие полиса ОСГОП влечет за собой штрафы от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до миллиона рублей для юрлиц. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, эти штрафы изначально были рассчитаны на крупных перевозчиков, таких как авиакомпании и железнодорожные операторы.
Авторы законопроекта подчеркивают, что существующие штрафы для такси неоправданно высоки и не соответствуют тяжести нарушения. Они предлагают установить следующие размеры штрафов:
- для граждан (водителей такси) — от одной до пяти тысяч;
- для ИП — от 20 до 25 тысяч;
- для юрлиц — от 30 до 40 тысяч рублей.
В ноябре 2024 года в пробелах в законодательстве о такси и лицензионных требованиях, а также их последствиях разбиралось «Реальное время».
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