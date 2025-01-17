Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 800 тыс. материалов с запрещенным контентом

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В 2024 году Роскомнадзор (РКН) удалил и заблокировал почти 800 тыс. интернет-материалов с запрещенным контентом, что на 19% превышает показатели предыдущего года. Об этом сообщили в пресс-релизе ведомства.

В IV квартале 2024 года РКН совместно с профильными ведомствами заблокировал более 228 тыс. материалов и страниц, содержащих информацию, запрещенную законом. Блокировка осуществлялась как в рамках закона «Об информации», так и через сотрудничество с администрациями социальных сетей, в результате которого было удалено 30,3 тыс. интернет-страниц.

Согласно данным РКН, за год было удалено 179 тыс. страниц по судебным решениям и решениям уполномоченных органов. В IV квартале также зафиксировано минимальное количество удаленных материалов с недостоверной информацией о Вооруженных силах России — всего 5,8 тыс.



Также увеличилось число заблокированных страниц с суицидальным контентом — до 12,9 тыс. В то же время число материалов экстремистского или террористического характера составило всего 7,9 тысячи в IV квартале.

Напомним, что Роскомнадзор сообщил о 135 случаях утечек баз данных в 2024 году, в результате которых в Сеть попало более 710 млн записей о россиянах.



Анастасия Фартыгина