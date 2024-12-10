В Татарстане заменят устаревшее приложение «Услуги РТ» и запустят сервис «Госконсьерж»

Фото: Мария Зверева

В Татарстане заменят устаревшее мобильное приложение «Услуги РТ» сервисом «Локоло». Об этом на совместном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству заявил замглавы Минцифры Татарстана Булат Габдрахманов:

— «Локоло» в стратегии предполагается, что станет единым приложением для всех жителей Татарстана. То есть это фактически будет новая версия приложения «Услуги РТ», которое было реализовано в 2009 году и довольно устарело, много жалоб мы получили. В будущем будет одно единое приложение, где будут и вопросы ЖКХ, и общение с соседями и государством, и классические госуслуги.

Также в рамках запуска госуслуг 2.0 в перспективе планируется реализовать еще один сервис.

— Мы его в рабочем порядке называем «Госконсьерж». Это когда ты можешь позвонить в онлайн-формате сотруднику МФЦ и он у тебя примет заявление по любой госуслуге. То есть не нужно даже приходить в МФЦ или самому заполнять заявление. Ты звонишь, озвучиваешь свою проблему и в онлайн-формате получаешь госуслугу. Такое еще нигде в России не было реализовано, — сообщила заместитель министра цифрового развития.