Татарстан попал в тройку регионов по количеству нарушений за сокрытие номеров

Фото: Максим Платонов

В 2024 году в Татарстане 134 водителя были привлечены к ответственности за сокрытие или видоизменение номерных знаков на автомобилях. Нарушения выявлялись в ходе рейдов, проводимых региональными Госавтоинспекциями и Госкомпанией «Автодор» на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) и трассе М-12 «Восток». Об этом сообщил Минтранс России.

Всего в 2024 году на ЦКАД и М-12 было проведено более 120 рейдов. В результате вынесено 543 протокола, из которых:

порядка 350 — за скрытые номера;

более 70 — за грязные номера;

более 120 — за другие нарушения.

Наибольшее количество нарушений, связанных со скрытием номеров, было зафиксировано во Владимирской области (более 140 случаев), в Чувашии (свыше 90) и в Татарстане (134). В Московской области было составлено 126 протоколов, из которых 76 — за использование специальных устройств или скрытие номеров, в Нижегородской области зафиксировано около 50 нарушений.

Напомним, в 2024 году ужесточилась ответственность за сокрытие номеров. При повторном нарушении водителя ждет лишение водительских прав на срок от 1 года до 1,5 года, а штраф исключен. За установку специальных откидных рамок для номеров предусмотрено безальтернативное лишение прав на срок от 1 до 1,5 года.

Рената Валеева