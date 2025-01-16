ХАМАС объявил о достижении соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа

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Палестинское движение ХАМАС официально подтвердило достижение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. Заявление об этом было опубликовано в телеграм-канале движения, отмечает ТАСС.

— Соглашение о прекращении агрессии против Газы — это достижение всего палестинского народа и поворотный момент в конфликте с противником, — говорится в официальном заявлении ХАМАС.

В документе движение выразило благодарность «всем, кто выражал солидарность с сектором Газа и поддерживал палестинцев». Особая благодарность была адресована посредникам в лице Катара и Египта, которые, по словам представителей ХАМАС, «приложили колоссальные усилия для достижения соглашения» о прекращении огня.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высказал мнение, что смена власти в Сирии может оказать положительное влияние на процесс освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Рената Валеева